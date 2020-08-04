«Понимаю, что неудобно». Ярославский губернатор высказался о масочном режиме

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:34:24+03:00

Маска в помещении все еще обязательна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, в котором попросил ярославцев отнестись с пониманием к продлению масочного режима в регионе.

- Получил множество вопросов по поводу продления масочного режима. Он действует в области с 16 мая и до особого распоряжения. То есть маска в помещении все еще обязательна. Понимаю, что это, особенно летом, не всегда удобно. Но это необходимая мера предосторожности, - написал глава региона.

Дмитрий Миронов отметил, что ситуация с коронавирусом в области стабильная, но заболевшие есть каждый день.

За последний месяц ежедневно коронавирусом заболевает около 40 человек. По данным оперативного штаба, на 4 августа COVID-19 заразились 37 человек, умерла 45-летняя женщина.

- Мы не можем допустить ухудшения обстановки: это жизни людей, огромная нагрузка на врачей и медперсонал. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием, - попросил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU