2020-08-04T11:09:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 августа 2020: еще одна смерть от COVID-19

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 4 августа 2020 года
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.СтатистикаСкриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 6190

Всего выздоровлений: 5456

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области от COVID-19 скончался еще один человек – 45-летняя женщина. Диагноз коронавирус поставлен еще 37 ярославцам, вылечились 40 жителей области.

Сейчас госпитализировано 328 пациентов. 318 человек находятся на обязательной изоляции после возвращения из-за границы, 1485 ярославцев – на карантине после контакта с заболевшими.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3107;

Рыбинск – 867;

Ярославский МР – 321;

Ростовский МР – 313;

Переславский городской округ – 265;

Гаврилов-Ямский МР – 237;

Тутаевский МР – 236;

Рыбинский МР – 190;

Борисоглебский МР – 132;

Угличский МР – 120;

Некрасовский МР – 88;

Большесельский МР – 83;

Пошехонский МР – 69;

Даниловский МР – 57;

Некоузский МР – 53;

Первомайский МР – 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 13;

Любимский МР – 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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