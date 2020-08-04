Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 августа 2020: еще одна смерть от COVID-19
Всего заражений: 6190
Всего выздоровлений: 5456
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области от COVID-19 скончался еще один человек – 45-летняя женщина. Диагноз коронавирус поставлен еще 37 ярославцам, вылечились 40 жителей области.
Сейчас госпитализировано 328 пациентов. 318 человек находятся на обязательной изоляции после возвращения из-за границы, 1485 ярославцев – на карантине после контакта с заболевшими.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3107;
Рыбинск – 867;
Ярославский МР – 321;
Ростовский МР – 313;
Переславский городской округ – 265;
Гаврилов-Ямский МР – 237;
Тутаевский МР – 236;
Рыбинский МР – 190;
Борисоглебский МР – 132;
Угличский МР – 120;
Некрасовский МР – 88;
Большесельский МР – 83;
Пошехонский МР – 69;
Даниловский МР – 57;
Некоузский МР – 53;
Первомайский МР – 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 13;
Любимский МР – 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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