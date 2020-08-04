В Ярославле нашлись подростки, сбежавшие из детского лагеря
Их нашли в ночь со 2 на 3 августа
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В Ярославской области нашли двух подростков, которые самовольно ушли из детского лагеря «Орленок». 17-летняя девушка и 15-летний молодой человек пропали 2 августа, волонтеры и правоохранители вышли на их поиски, но продолжались они не очень долго. Уже ночью местонахождение Юлии и Константина установили, с ребятами все в порядке.
Сейчас будут проверяться все обстоятельства ухода детей из лагеря отдыха.
В Ярославской области продолжаются поиски двух пожилых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU