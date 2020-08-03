2020-08-03T12:51:22+03:00
Общество

В Ярославской области ищут двух дедушек

Один заблудился в лесу, второй ушел с дачи и пропал
Полина Вачнадзе
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Анатолий Дудин ушел за грибами и заблудился. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область", ВКонтактеАнатолий Дудин ушел за грибами и заблудился. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область", ВКонтакте
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В Ярославской области ищут двух пожилых мужчин, оба пропали 1 августа. 72-летний Анатолий Дудин ушел за грибами и заблудился. Волонтеры сейчас ищут его в лесах Некрасовском районе.

Другой дедушка потерялся в Переславском районе. 77-летний Станистав Лапыгин ушел с дачи, которая находится в деревне Дубовицы, и пропал.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавый, волосы седые, короткие, глаза голубые. Был одет в серый пиджак, бордовую рубашку, коричневые брюки, коричневые ботинки, на голове серая бейсболка. С собой была спортивная сумка. Как сообщают волонтеры, у Станислава Ивановича есть проблемы с памятью.

Станистав Лапыгин ушел с дачи и пропа. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область", ВКонтакте

Станистав Лапыгин ушел с дачи и пропа. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область", ВКонтакте

Если вы знаете что-либо о местонахождении пенсионеров, позвоните по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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