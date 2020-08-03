До Москвы за 50 минут: из Ярославля в столицу будут летать самолеты
Вчера, 2 августа, из Шереметьево в Туношну прибыл первый рейс.
- Жители Ярославской области смогут долететь до Москвы всего за 50 минут. Летать в столицу рейсы будут пять раз в неделю. Теперь из Ярославля на самолетах «Аэрофлота» можно добраться трансфером через Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании и альянса SkyTeam, - сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Самолеты из Ярославля в Москву будут летать пять дней в неделю, кроме среды и воскресенья, в 6:40. Из столицы в Ярославль - в 21:05, кроме вторника и воскресенья.
Из Ярославля до Туношны теперь можно будет добраться на аэроэкспрессе. Маршрут планируют пустить от ТЦ «Альтаира».
ИСТОЧНИК KP.RU