2020-08-03T10:54:10+03:00
Общество

В Ярославле запускают маршрутку-экспресс до аэропорта

И обратно
Полина Вачнадзе
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Стоимость билета - до 250 рублей. ФОТО: группа "ООО Аатомиг - Ярославль" ВКонтактеСтоимость билета - до 250 рублей. ФОТО: группа "ООО Аатомиг - Ярославль" ВКонтакте
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О новом автобусном маршруте, а точнее, экспрессе, который будет ходить до аэропорта «Туношна», объявил московский перевозчик.

Аэроэкспресс планируют пустить от брагинского «Альтаира», а график подстроить под расписание прилетов и вылетов самолетов. По словам перевозчика, стоимость проезда до «Туношны» составит от 100 до 250 рублей. Маршрутное такси-аэроэкспресс будет оборудовано кондиционером и адаптировано для маломобильных групп населения. Вместимость – 30 человек.

Более подробную информацию перевозчик обещает сообщить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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