В Ярославле запускают маршрутку-экспресс до аэропорта
И обратно
Стоимость билета - до 250 рублей. ФОТО: группа "ООО Аатомиг - Ярославль" ВКонтакте
Изменить размер текста:
О новом автобусном маршруте, а точнее, экспрессе, который будет ходить до аэропорта «Туношна», объявил московский перевозчик.
Аэроэкспресс планируют пустить от брагинского «Альтаира», а график подстроить под расписание прилетов и вылетов самолетов. По словам перевозчика, стоимость проезда до «Туношны» составит от 100 до 250 рублей. Маршрутное такси-аэроэкспресс будет оборудовано кондиционером и адаптировано для маломобильных групп населения. Вместимость – 30 человек.
Более подробную информацию перевозчик обещает сообщить позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU