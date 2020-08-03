2020-08-03T10:22:06+03:00
Происшествия

В ярославском СИЗО умер осужденный за взятки чиновник

Причина смерти сейчас устанавливается
Полина Вачнадзе
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В ярославском СИЗО умер осужденный за взятки чиновникВ ярославском СИЗО умер осужденный за взятки чиновникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ярославском следственном изоляторе скончался Игорь Соколовский – бывший заместитель главы Красноперекопского и Фрунзенского района города. В мае он был осужден за получение нескольких взяток на общую сумму в 328 тысяч рублей и приговорен к пяти годам лишения свободы.

В Кровниках экс-чиновник ожидал этапирования в места не столько отдаленные. Но 31 июля 64-летний мужчина скончался.

- Из камеры СИЗО-1 поступил сигнал, что одному из осужденных срочно требуется медицинская помощь. Незамедлительно были вызваны медицинский работник учреждения и бригада скорой медицинской помощи. Однако реанимационные мероприятия результатов не принесли, осужденный скончался. В настоящее время причина смерти устанавливается. Следов начильственной смерти не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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