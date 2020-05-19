Экс-заместитель главы двух районов Ярославля обвиняется в получении взяток

19 Май 2020 2020-05-19T09:56:15+03:00

На его счету, по версии следствия, семь преступных эпизодов

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Следователи СКР по Ярославской области завершили расследование уголовного дела по статье о взятках. Обвиняемый - бывший заместитель главы администраций Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Игорь Соколовский.

По версии следствия, 64-летний экс-чиновник в течение года получал от индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний взятки от 15 до 160 тысяч рублей. За это обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно переносил сроки демонтажа самовольно построенных объектов, а также не привлекал организации к административной ответственности за несанкционированное складирование грунта. Таких эпизодов, считают правоохранительные органы, в копилке обвиняемого семь.

Сейчас Красноперекопским судом назначено первое заседание по рассмотрению уголовного дела. Экс-чиновник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU