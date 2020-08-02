В Ярославле Добрынинский мост точно не откроют до 25 августа

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:12:35+03:00

А когда он начнет работать - не говорят

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Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, до 25 августа Добрынинский мост точно не будет открыт. До конца следующей недели специалисты института Гипростроймост должны дать свое заключение о состоянии конструктивных элементов путепровода.

Напомним, что проезд по Добрынинскому мосту после капитального ремонта должны были открыть еще в середине мая. И открыли. Но всего на две недели. После чего его вновь перекрыли для движения транспорта из-за выявленных дефектов. Обещали, что на 10 дней, но срок продлили еще на две недели. А потом даже переслали называть вероятные даты.

30 июня на заседании Ярославской областной думы был поднят вопрос о выделении на ремонт Добрынинского путепровода еще почти 300 миллионов рублей из федеральных средств. Несмотря на несогласие с этим некоторых депутатов, которые считали, что платить должны виновные из своего кармана, деньги все же были направлены.

Напомним, что ремонт Добрынинского моста идет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU