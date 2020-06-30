Ремонт Добрынинского моста в Ярославле подорожал на 300 миллионов рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:25:23+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Ярославской областной думе голосовали по поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе, решался вопрос о выделении дополнительных почти 300 миллионов рублей на ремонт Добрынинского моста. Деньги будут перечислены из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».

Однако ярославских народных избранников, как и многих других ярославцев, интересовало, почему после продолжительного ремонта мост снова закрыли для движения. И вместо того, чтобы наказать виновных за некачественно проведенный ремонт и заставить их переделывать все за свой счет, им выделяются дополнительные средства.

Напомним, что после нескольких месяцев ремонта, мост открыли. Произошло это в начале мая, но уже в конце месяца движение по путепроводу вновь стало невозможным. Специалисты выявили значения, которые сделали движение машин по мосту небезопасным.

Сначала говорилось, что обследование займет около 10 дней, потом новую дату открытия путепровода перенесли на неопределенный срок.

- Вопрос: кто виноват? Подрядная организация, которая проводит ремонт по контракту, или проектировщики, которые допустили неверные расчеты. Почему мы в этой ситуации должны компенсировать финансовые издержки, которые несет область? У нас полно дорог, которые находятся в ненормативном состоянии. … Я хочу узнать, почему мы компенсируем, на мой взгляд, некачественную работу организаций. Пусть они участвуют в этой компенсации, если виноваты, - выступил депутат Валерий Байло.

На что и.о.директора департамента региона Алексей Долгов уточнил: средства федеральные, а не областные и выделяются они не просто так, а под обоснование.

Несмотря на несогласие некоторых депутатов, большинством голосов деньги подрядчику вес же были выделены.

ИСТОЧНИК KP.RU