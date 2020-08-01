В Ярославле живодеры выкинули из окна кота в завязанном пакете

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:56:49+03:00

Когда кота нашли он был еще жив. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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В Ярославле очередные живодеры выкинули беззащитное животное, не оставив ему никакого шанса на жизнь. Кота скинули с высоты в завязанном пакете. Нашли раненое животное прохожие у 5-этажного дома на улице Автозаводской.

- Мы его подобрали, отвезли в больницу, у него черепно-мозговая травма, кости и органы целы, - написала Наталья, одна из тех, кто не прошел мимо и попытался помочь котику.

Что смогли ветеринары сделали и уже даже нашлись люди, готовые его приютить. Но, к сожалению, счастливого финала у истории не будет. Кот умер.

- Волосы дыбом встают, жестокость людей не перестает удивлять, - говорит девушка.

По словам Натальи, кот был уличным, жил в подвале. Бабушка, которая подкармливает бездомных животных, рассказала, что два дня перед ЧП его не видела, решила, что кто-то пожалел и подобрал. Оказалось, что действительно подобрали, но лишь для того, чтобы убить.

Обращаться в полицию Наталья не стала - найти в многоквартирном доме того, кто мог так жестоко расправиться с животным практически невозможно.

В Ярославле это не первый случай, когда животных выкидывают из окон. В начале июля похожее произошло в микрорайоне Сокол - там с высоты скинули двух щенков. Один погиб сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU