2020-07-30T13:32:41+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали преступника, ударившего пенсионера ножом в горло

Пострадавший находится в больнице
Светлана Крутикова
Поделиться:
Злоумышленник забрал у потерпевшего телефон и три тысячи рублейЗлоумышленник забрал у потерпевшего телефон и три тысячи рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ярославле задержали подозреваемого в разбойном нападении. Напомним, в ночь с 27 на 28 июля на Республиканском проезде обнаружили 60-летнего мужчину с колото-резаной раной шеи. Потерпевший находился в бессознательном состоянии. Ярославца доставили в реанимационное отделение больницы.

Полиция по горячим следам нашла подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Выяснили, что мужчины вместе выпивали. Во время застолья подозреваемый решил украсть телефон потерпевшего. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого в горло, после чего забрал телефон и три тысячи рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъяли, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим
Сбербанк передал Ярославской области 600 комплектов для дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе
МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидаются дожди, гроза и сильный ветер
Москвич просит городские власти вернуть ему сандалии
В Ярославской области три юных спортсмена спасли тонущую девочку
Решил собрать свой автосервис: ярославец обокрал гараж почти на 300 тысяч рублей
День города в Рыбинске отметят на воде и в небе
В Ярославле 3 августа откроются дневные лагеря для детей
В ярославском ПАТП-1 новый директор
3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
В Ярославле задержали преступника, ударившего пенсионера ножом в горло
В Ярославле пропал подросток с татуировками на теле
Ростовский кремль открывает еще две экспозиции
В Рыбинске временно изменятся маршруты общественного транспорта
В Ярославле открылась выставка «Александр Петров. Живопись, графика, анимация»
Завершено расследование дела об убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Ярославец, «прокативший» пристава на капоте, ответит по уголовному делу
В Ярославле в праздник Курбан-байрам перекроют центр города
Ростовское предприятие будет выпускать медицинские маски
80-летний ярославец умер после падения в магазине
В Ярославском районе неизвестные устроили незаконную свалку
Ярославские приставы сумели взыскать с должника полмиллиона рублей