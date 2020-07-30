В Ярославле задержали преступника, ударившего пенсионера ножом в горло

30 Июль 2020 2020-07-30T13:32:41+03:00

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В Ярославле задержали подозреваемого в разбойном нападении. Напомним, в ночь с 27 на 28 июля на Республиканском проезде обнаружили 60-летнего мужчину с колото-резаной раной шеи. Потерпевший находился в бессознательном состоянии. Ярославца доставили в реанимационное отделение больницы.

Полиция по горячим следам нашла подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Выяснили, что мужчины вместе выпивали. Во время застолья подозреваемый решил украсть телефон потерпевшего. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого в горло, после чего забрал телефон и три тысячи рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъяли, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU