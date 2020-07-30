Ярославец, «прокативший» пристава на капоте, ответит по уголовному делу

30 Июль 2020 2020-07-30T10:29:01+03:00

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СКР по Ярославской области возбудил в отношении 33-летнего ярославца уголовное дело по статье «Угроза причинения вреда здоровью судебному приставу в связи с исполнением решения суда».

Все произошло на глазах у ярославцев 27 июля на центральной улице города. Приставы явились к злостному неплательщику алиментов, чтобы арестовать его автомобиль. Мужчина после развода с женой отказывался содержать трех своих дочерей и задолжал по алиментам около 400 тысяч рублей.

И платить горе-отец не хотел, и с автомобилем своим расставаться тоже не желал. Поэтому решил по быстрому уехать, но перед машиной встал пристав. Правда, это должника не остановило – он нажал на газ и пару сотен метров вез пристава на капоте.

- С помощью маневров водитель несколько раз пытался сбросить потерпевшего на землю, потом остановился, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Так что теперь нерадивому родителю грозит уголовная ответственность за тяжкий вред здоровью, который он причинил сотруднику при исполнении. Кроме того, на нем уже висят административные дела, и от алиментов мужчину тоже никто не освобождал.

ИСТОЧНИК KP.RU