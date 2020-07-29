В Ярославле алиментщик «прокатил» на капоте судебного пристава

29 Июль 2020 2020-07-29T14:09:16+03:00

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Ярославец задолжал по алиментам крупную сумму – больше 400 тысяч рублей. Три дочери нерадивого папаши после развода родителей остались с мамой, а на отца суд возложил обязанность ежемесячно выплачивать алименты на содержание девочек. Однако материальная поддержка своих детей в планы мужчины не входила. И мать девочек обратилась в службу судебных приставов.

Те быстро нашли у должника имущество, которое можно арестовать – автомобиль. Но ярославец категорически возражал и не хотел оставаться без колес.

Когда к нему пришли, чтобы арестовать авто, мужчина сел в машину и закрыл все двери. Сотрудник ведомства преградил водителю путь, но это препятствие должника не остановило – он дал по газам и «прокатил» пристава на капоте не одну сотню метров. Только когда путь ему заблокировал другой автомобиль, водитель остановился.

Его машину увезли на эвакуаторе. Должнику теперь придется отвечать не только за неуплату алиментов, но и по уголовной статье – за нанесение вреда здоровью пристава при исполнении им служебных обязанностей. Кроме того, если горе-родитель и после этого не возьмется за ум и продолжит игнорировать свою обязанность содержать детей, уголовная ответственность ему будет грозить и за это.

- Привлечение к ответственности, как к административной, так и к уголовной, не освободит мужчину от уплаты алиментов, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU