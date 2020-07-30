В Ярославле в праздник Курбан-байрам перекроют центр города

30 Июль 2020 2020-07-30T10:01:03+03:00

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В Ярославле из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам будут перекрыты некоторые центральные улицы города. С 19:00 30 июля до 12:00 31 июля нельзя парковаться на улице Победы от проспекта Октября до улицы Советской, местном проезде от дома №19б по проспекту Ленина до улицы Победы, местном проезде в районе дома №63 корпус 1 по улице Советская.

С 04:30 утра 31 июля по этим участкам будет запрещено движение транспорта. Ограничения продлятся до конца праздничных мероприятий.

При этом мусульманское духовенство обратилось к верующим с просьбой в Курбан-байрам остаться дома и встретить этот праздник в кругу семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU