Ярославских мусульман попросили остаться дома в Курбан-байрам

29 Июль 2020 2020-07-29T16:16:23+03:00

Один из главных праздников ислама будет отмечаться 31 июля Фото: Правительство Ярославской области

Один из главных праздников ислама будет отмечаться 31 июля

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31 июля, в Курбан-байрам, ярославских мусульман попросили остаться дома, в кругу своей семьи. Вопрос проведения религиозных мероприятий обсудили при встрече заместитель губернатора региона Андрей Шабалин и председатель духовного управления мусульман региона Арсланбек Акаев.

– В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман РФ верующим рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, – сказал Арсланбек Акаев. – Праздничную проповедь муфтия можно послушать в онлайн-режиме.

Андрей Шабалин отметил ответственное отношение мусульман к соблюдению карантинных мер. И выразил сожаление, что пандемия оказала негативное влияние не только на экономику страны, но и на возможность верующих участвовать в богослужениях.

ИСТОЧНИК KP.RU