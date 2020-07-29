Ярославских мусульман попросили остаться дома в Курбан-байрам
31 июля, в Курбан-байрам, ярославских мусульман попросили остаться дома, в кругу своей семьи. Вопрос проведения религиозных мероприятий обсудили при встрече заместитель губернатора региона Андрей Шабалин и председатель духовного управления мусульман региона Арсланбек Акаев.
– В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман РФ верующим рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, – сказал Арсланбек Акаев. – Праздничную проповедь муфтия можно послушать в онлайн-режиме.
Андрей Шабалин отметил ответственное отношение мусульман к соблюдению карантинных мер. И выразил сожаление, что пандемия оказала негативное влияние не только на экономику страны, но и на возможность верующих участвовать в богослужениях.
ИСТОЧНИК KP.RU