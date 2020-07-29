2020-07-29T11:24:06+03:00
Происшествия

В Ярославле квартиру на проспекте Фрунзе мог поджечь неуравновешенный хозяин

Обошлось без жертв
Полина Вачнадзе
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Обошлось без жертв. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеОбошлось без жертв. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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В Ярославле на проспекте Фрунзе горела квартира. По словам соседей, виноват в возгорании хозяин этой квартиры, причем поджег жилье он умышленно.

- Поджег квартиру тот самый…, который полтора года назад наш же дом пытался взорвать. Не повезло бабушке и дедушке, которые под ним живут, - пишут в группе «Жесть Ярославль» жильца многострадального дома №77.

Больше года назад 46-летний мужчина открыл газовые конфорки, закрыл квартиру на ключ и ушел гулять. Спасли многоэтажку от взрыва, а ее жильцов от верной смерти два парня.

И вот, возможно, соседи дождались очередной выходки неадекватного жильца дома. Если этот пожар действительно дело его рук, то ярославцам удалось во второй раз избежать беды…

Известно, что в полицию его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, тушили квартиру больше часа. На месте работали 25 пожарных и 7 машин.

- Около 23.00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома на проспекте Фрунзе. На происшествие оперативно прибыл наряд ППС. Совместно сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии помогли жильцам подъезда покинуть помещения. Владелец квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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