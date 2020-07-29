«Мост в отличном состоянии». В Ярославской области обследовали откос моста через Солоницу

29 Июль 2020 2020-07-29T09:48:28+03:00

Он был размыт во время ливней

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В поселке Некрасовском специалисты обследовали склон дамбы у моста через Солоницу. Во время ливней потоки воды размывают песок и местные жители всерьез опасаются, что скоро останутся без моста, который открыли после ремонта меньше года назад.

По заключению комиссии, ливневая канализация не справляется с большим потоком воды, который поступил сюда за короткий промежуток времени.

- Будут дополнительно проведены гидравлические испытания под большим напором воды. Уже есть несколько вариантов решения проблемы. После того, как все они будут проанализированы, до 7 августа подрядчик представит окончательное решение на согласование заказчику и в областной департамент, - сказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

Так же он подчеркнул, что сам мост в отличном состоянии. А проблема локальная и скоро она будет решена.

Также в департаменте уточнили, что мост находится на гарантии, поэтому все работы пройдут за счет подрядной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU