«Мост в отличном состоянии». В Ярославской области обследовали откос моста через Солоницу
В поселке Некрасовском специалисты обследовали склон дамбы у моста через Солоницу. Во время ливней потоки воды размывают песок и местные жители всерьез опасаются, что скоро останутся без моста, который открыли после ремонта меньше года назад.
По заключению комиссии, ливневая канализация не справляется с большим потоком воды, который поступил сюда за короткий промежуток времени.
- Будут дополнительно проведены гидравлические испытания под большим напором воды. Уже есть несколько вариантов решения проблемы. После того, как все они будут проанализированы, до 7 августа подрядчик представит окончательное решение на согласование заказчику и в областной департамент, - сказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.
Так же он подчеркнул, что сам мост в отличном состоянии. А проблема локальная и скоро она будет решена.
Также в департаменте уточнили, что мост находится на гарантии, поэтому все работы пройдут за счет подрядной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU