В Ярославской области ремонтируют мост после каждого сильного дождя

27 Июль 2020 2020-07-27T13:32:40+03:00

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Сильный дождь – и потоки воды вымывают песок из-под насыпи моста в Некрасовском районе, жалуются местные жители. Самое обидное, что сооружение после капитального ремонта открыли совсем недавно – в ноябре прошлого года.

На масштабную реконструкцию мост через реку Солоницу закрыли в апреле 2019-го, после того, как некрасовцы пожаловались губернатору на аварийное состояние путепровода. На время ремонта по договоренности с Министерством обороны была организована понтонная переправа, но «настоящего» моста жители Некрасовского района все равно ждали с нетерпением.

И дождались… И что получили?

- После каждого дождя мост делают, подсыпают, а его снова размывает. Это что получается, весь гарантийный срок так будет? Причем каждый следующий раз размывает все шире и все больше песка «стекает» на дорогу. А потом за счет местного бюджета ремонты начнутся? – пишут в группе «Жесть Ярославля».

Если подрядчик не приведет мост в надлежащее состояние, пока он находится на гарантии, потом все обязательства по ремонту сооружения лягут на бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU