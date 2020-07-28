Ярославцев вновь предупреждают о грозе
Она ожидается завтра, 29 июля
Гроза ожидается завтра, 29 июляФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение. 29 июля, в среду, в Ярославской области ожидается ухудшение погода. В некоторых районах региона пройдет ливень, гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
О том, как нужно вести себя при грозе, чтобы не пострадать, читайте здесь.
По данным Gismeteo, в Ярославской области в среду будет малооблачно и тепло – до 24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU