Ярославцев вновь предупреждают о грозе

28 Июль 2020 2020-07-28T16:17:05+03:00

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ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение. 29 июля, в среду, в Ярославской области ожидается ухудшение погода. В некоторых районах региона пройдет ливень, гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

О том, как нужно вести себя при грозе, чтобы не пострадать, читайте здесь.

По данным Gismeteo, в Ярославской области в среду будет малооблачно и тепло – до 24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU