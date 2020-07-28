2020-07-28T16:17:05+03:00
Общество

Ярославцев вновь предупреждают о грозе

Она ожидается завтра, 29 июля
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Гроза ожидается завтра, 29 июляГроза ожидается завтра, 29 июляФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение. 29 июля, в среду, в Ярославской области ожидается ухудшение погода. В некоторых районах региона пройдет ливень, гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

О том, как нужно вести себя при грозе, чтобы не пострадать, читайте здесь.

По данным Gismeteo, в Ярославской области в среду будет малооблачно и тепло – до 24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авария под Ярославлем: столкнулись «Форд» и фура
В Ярославской области открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружки
Ярославцев вновь предупреждают о грозе
Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России
В Переславле экс-сотрудники МУП «Ритуал» обвиняются в мошенничестве
В Рыбинске благоустроят 10 дворов. СПИСОК
Ярославские власти обещали достроить дом на улице Жуковского
В Ярославле ночью пытались зарезать мужчину
В Рыбинстве пропал 34-летний Иван Гайдар
Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок
В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей
В Ярославле начинают работать фонтаны
В Ярославле свидетельства о рождении детей начали выдавать в МФЦ
Первая домашняя игра ярославского «Шинника» пройдет без зрителей
По Волге в районе Ярославля снова разлилось нефтяное пятно
Мост в Ярославской области, который размывает после дождей, отремонтирует подрядчик