Как вести себя во время грозы? Советы ярославского МЧС

В Ярославской области в последние дни стоит грозовая атмосфера. Дожди, ливни и грозы практически ежедневно совершенно не радуют ярославцев. И в ближайшие дни улучшения погоды не предвидится. Поэтому важно знать, как вести себя во время разгула стихии и не попасть под ее удар.

Молния наиболее опасна, когда вслед за вспышкой идет раскат грома. В этом случае, советуют ярославские спасатели, нужно принять ряд предосторожностей. Если находитесь в сельской местности, то закройте окна, двери, дымоходы и вентиляции. Не нужно растапливать печь, так как высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

Во время грозы не стоит разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Когда за окном разгул стихии, не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, не стойте рядом с окном. Лучше на время выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если гроза застала вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке. Не подходите к высоким деревьям, особенно к соснам, дубам и тополям. Отойдите подальше от воды, с возвышенного места спуститесь в низину.

Если укрыться негде, например, в поле, не ложитесь на землю. Тем самым вы подставляете электрическому току все свое тело. Нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, немедленно их прекратите. Отложите все металлические предметы – велосипед, самокат и другие – положите их и отойдите метров на 20-30.

Если во время грозы вы находитесь в автомобиле, не выходите из него: закройте все окны и опустите антенну радио.