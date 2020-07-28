Авария под Ярославлем: столкнулись «Форд» и фура

28 Июль 2020 2020-07-28T16:05:31+03:00

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ДТП произошло днем в понедельник, 27 июля. В Ярославском районе при повороте на ивановскую трассу столкнулись «Форд» и фура «Фредлайнер». За рулем легковушки сидел 21-летний молодой человек, грузовой машиной управлял 37-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в аварии пострадали два человека, оба – пассажиры «Форда»: 22-летний мужчина и девочка трех лет.

По факту аварии проводится проверка.

Сегодня, 28 июля, на Костромском шоссе столкнулись «Рено» и Шевроле». Погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU