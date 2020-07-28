Авария под Ярославлем: столкнулись «Форд» и фура
Пострадали мужчина и 3-летняя девочка
Пострадали мужчина и 3-летняя девочка. ФОТО: группа "Автопортал76" ВКонтакте
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ДТП произошло днем в понедельник, 27 июля. В Ярославском районе при повороте на ивановскую трассу столкнулись «Форд» и фура «Фредлайнер». За рулем легковушки сидел 21-летний молодой человек, грузовой машиной управлял 37-летний водитель.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в аварии пострадали два человека, оба – пассажиры «Форда»: 22-летний мужчина и девочка трех лет.
По факту аварии проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU