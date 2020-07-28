2020-07-28T12:21:11+03:00
Происшествия

Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

Утром на Костромском шоссе столкнулись «Рено» и «Шевроле»
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Столкнулись две машины. Скриншот с видео группа "АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал" ВКонтактеСтолкнулись две машины. Скриншот с видео группа "АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Авария на 13-м километре Костромского шоссе произошла сегодня, 28 июля, около 8.30 утра. Столкнулись «Рено» с костромскими номерами и «Шевроле».

- Водитель «Шевроле», женщина 1976 года рождения, скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир этой же машины, 6-летний мальчик, был госпитализирован, - сообщили КР-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Получили травмы две пассажирки «Рено», 40-летние женщины, их также увезли в больницу. Водитель и еще одна пассажирка иномарки из Костромы, которая сидела на переднем месте, не пострадали.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливается виновный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинстве пропал 34-летний Иван Гайдар
Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок
В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей
В Ярославле начинают работать фонтаны
В Ярославле свидетельства о рождении детей начали выдавать в МФЦ
Первая домашняя игра ярославского «Шинника» пройдет без зрителей
По Волге в районе Ярославля снова разлилось нефтяное пятно
Мост в Ярославской области, который размывает после дождей, отремонтирует подрядчик
Ярославец 330 раз нарушил правила дорожного движения
В Ярославской области может появиться еще один город трудовой доблести
Прокуратура через суд добилась ремонта улицы Лермонтова в Ярославле
В Ярославской области отказы от компенсации в пользу бесплатных лекарств принимают до 1 октября
В Ярославле на улице Жукова скоро откроется новый сквер
Нападающий Егор Коршков может вернуться в ярославский "Локомотив"
Ярославский выпускник набрал 300 баллов по ЕГЭ
Ярославец отомстил за друга и сжег машину его обидчика
В Данилове завершился проект «Культурная мозаика малых городов и сел»
В Ярославле жители улицы Чкалова пожаловались на качество горячей воды
В Ярославской области из психбольницы сбежал опасный пациент
В Ярославской области взяли грабителя с пистолетом
В Ярославле при пожаре в доме погибла пенсионерка
В Ярославской области ремонтируют мост после каждого сильного дождя
В Рыбинске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Дзержинский рынок в Ярославле откроется после пожара
В Ярославской области девушка-водитель утопила машину
Ярославца будут судить за изготовление оружия и хранение взрывчатки
В Ярославской области возобновляется диспансеризации и профосмотры
В Рыбинске День ВМФ отметили автопробегом