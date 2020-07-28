Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

28 Июль 2020 2020-07-28T12:21:11+03:00

Столкнулись две машины. Скриншот с видео группа "АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал" ВКонтакте

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Авария на 13-м километре Костромского шоссе произошла сегодня, 28 июля, около 8.30 утра. Столкнулись «Рено» с костромскими номерами и «Шевроле».

- Водитель «Шевроле», женщина 1976 года рождения, скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир этой же машины, 6-летний мальчик, был госпитализирован, - сообщили КР-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Получили травмы две пассажирки «Рено», 40-летние женщины, их также увезли в больницу. Водитель и еще одна пассажирка иномарки из Костромы, которая сидела на переднем месте, не пострадали.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливается виновный.

ИСТОЧНИК KP.RU