Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок
Авария на 13-м километре Костромского шоссе произошла сегодня, 28 июля, около 8.30 утра. Столкнулись «Рено» с костромскими номерами и «Шевроле».
- Водитель «Шевроле», женщина 1976 года рождения, скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир этой же машины, 6-летний мальчик, был госпитализирован, - сообщили КР-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Получили травмы две пассажирки «Рено», 40-летние женщины, их также увезли в больницу. Водитель и еще одна пассажирка иномарки из Костромы, которая сидела на переднем месте, не пострадали.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливается виновный.
ИСТОЧНИК KP.RU