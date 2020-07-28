Мост в Ярославской области, который размывает после дождей, отремонтирует подрядчик

28 Июль 2020 2020-07-28T10:04:53+03:00

Мост через реку Солоница в Некрасовском районе находится на гарантии. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Мост через реку Солоница в Некрасовском районе находится на гарантии, поэтому подрядчик его отремонтирует за свой счет. Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

- В результате сильных ливневых дождей произошел размыв откоса дамбы с правой стороны моста. Ранее подобный инцидент уже случался. Ливни образуют большой поток воды во всей центральной части поселка и улицы Кооперативной, который стекает на дамбу. Выполненная по проекту ливневая канализация с большим потоком воды не справляется, - пояснили в ДГХ.

В ближайшее время заказчик и подрядчик должны встретиться и принять решение, как предотвратить дальнейший размыв насыпи.

О том, что насыпь после каждого дождя приходится приводить в порядок, сообщили жители Некрасовского района. А не прошло и года, как мост открыли после ремонта. На реконструкцию потратили около 50 миллионов рублей.

Местные власти пообещали, что на время очередного ремонта движение по путепроводу прекращено не будет.

– Определенный плюс в этом есть: сама природа дает нам возможность испытания всех систем моста именно в первый год гарантийных обязательств. Это позволит найти правильное инженерное решение и предотвратить эти недостатки, – сказал глава Некрасовского Владимир Лосев.

ИСТОЧНИК KP.RU