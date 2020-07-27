Ярославский выпускник набрал 300 баллов по ЕГЭ

27 Июль 2020 2020-07-27T19:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

300 баллов по трем предметам. Выпускник ярославской школы №80 Ярослав Федотов стал лучшим в регионе в этом году по итогам ЕГЭ. Он получил по 100 баллов по трем предметам - математике, информатике и физике. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Ярослав планирует поступать в МГУ на ВМК, факультет вычислительной математики и кибернетики. Еще учась в школе юноша принял участие в олимпиадах от МГУ и физтеха по математике и во всех стал победителем. Отдельная благодарность школе и, конечно, родителям, - написал глава региона.

А в Костромской области выпускник 11 класса набрал по ЕГЭ 400 баллов и стал пятым учеником в стране, кто получил подобный результат за все время существования единого госэкзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU