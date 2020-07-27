2020-07-27T19:42:28+03:00
Общество

Ярославский выпускник набрал 300 баллов по ЕГЭ

Он получил максимально возможное количество баллов по трем предметам
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ярославский школьник набрал 300 баллов по ЕГЭ. Фото со страницы Дмитрия Миронова ВКонтактеЯрославский школьник набрал 300 баллов по ЕГЭ. Фото со страницы Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

300 баллов по трем предметам. Выпускник ярославской школы №80 Ярослав Федотов стал лучшим в регионе в этом году по итогам ЕГЭ. Он получил по 100 баллов по трем предметам - математике, информатике и физике. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Ярослав планирует поступать в МГУ на ВМК, факультет вычислительной математики и кибернетики. Еще учась в школе юноша принял участие в олимпиадах от МГУ и физтеха по математике и во всех стал победителем. Отдельная благодарность школе и, конечно, родителям, - написал глава региона.

А в Костромской области выпускник 11 класса набрал по ЕГЭ 400 баллов и стал пятым учеником в стране, кто получил подобный результат за все время существования единого госэкзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нападающий Егор Коршков может вернуться в ярославский "Локомотив"
Ярославский выпускник набрал 300 баллов по ЕГЭ
Ярославец отомстил за друга и сжег машину его обидчика
В Данилове завершился проект «Культурная мозаика малых городов и сел»
В Ярославле жители улицы Чкалова пожаловались на качество горячей воды
В Ярославской области из психбольницы сбежал опасный пациент
В Ярославской области взяли грабителя с пистолетом
В Ярославле при пожаре в доме погибла пенсионерка
В Ярославской области ремонтируют мост после каждого сильного дождя
В Рыбинске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Дзержинский рынок в Ярославле откроется после пожара
В Ярославской области девушка-водитель утопила машину
Ярославца будут судить за изготовление оружия и хранение взрывчатки
В Ярославской области возобновляется диспансеризации и профосмотры
В Рыбинске День ВМФ отметили автопробегом