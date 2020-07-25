Отличник года: ученик костромской школы сдал ЕГЭ на 400 баллов

Школа №30 Костромы ликует - выпускник 11 класса войдет в историю не только своего региона, но и всей страны. Школьник получил максимально возможные результаты в 100 баллов на экзаменах по профильной математике, информатике, русскому языку и физике. Теперь перед ним открыты двери всех вузов России.

По словам директора школы №30 Александра Зюзина, мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился.

- Школа гордится таким выпускником! Считаем, что у юноши есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успехов на выбранном пути, - сказал руководитель образовательного учреждения.

До костромича подобного - максимального - результата на ЕГЭ удалось достичь лишь четырем выпускникам. В 2019 году по 400 баллов получили 11-классники из Свердловской и Тульской областей, годом ранее максимум по всем предметам заработал выпускник московской школы. А первопроходцем в 2013 году был ученик кировского лицея.