В аварии на выезде из Ярославля погибла женщина

25 Июль 2020 2020-07-25T15:07:41+03:00

Четыре человека, в том числе подросток, пострадали

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ДТП на 12 километре дороги Ярославль - Рыбинск произошло сегодня, 25 июля днем. Столкнулись три машины: ГАЗ, "Ниссан" и ВАЗ. От удара внедорожник перевернулся, легковушку вынесло на обочину.

В аварии погибла женщина, она скончалась на месте ДТП. На данный момент установить ее личность не удалось, известно, что она ехала в ВАЗе.

Пострадали четыре человека, личности некоторых из них также пока не установлены. В ВАЗе травмы получил водитель, 58-летний мужчина и подросток. Пострадал водитель "Ниссана", 35-летнйи мужчина, и пассажир этой же машины, мужчина.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU