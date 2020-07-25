2020-07-25T15:07:41+03:00
Происшествия

В аварии на выезде из Ярославля погибла женщина

Четыре человека, в том числе подросток, пострадали
Полина Вачнадзе
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В ДТП погибла женщина. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтактеВ ДТП погибла женщина. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
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ДТП на 12 километре дороги Ярославль - Рыбинск произошло сегодня, 25 июля днем. Столкнулись три машины: ГАЗ, "Ниссан" и ВАЗ. От удара внедорожник перевернулся, легковушку вынесло на обочину.

В аварии погибла женщина, она скончалась на месте ДТП. На данный момент установить ее личность не удалось, известно, что она ехала в ВАЗе.

Пострадали четыре человека, личности некоторых из них также пока не установлены. В ВАЗе травмы получил водитель, 58-летний мужчина и подросток. Пострадал водитель "Ниссана", 35-летнйи мужчина, и пассажир этой же машины, мужчина.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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