Четверо пострадавших. На выезде из Ярославля столкнулись три машины
Среди получивших травмы - несовершеннолетний
Четыре человека пострадали в аварии. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
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Сегодня, 25 июля, на выезде из Ярославле в Дзержинском районе произошло крупное ДТП. Столкнулись три машины: "Лада Гранта", внедорожник "Ниссан" и грузовая "Газель". На данный момент известно о четырех пострадавших, среди них - несовершеннолетний.
Сейчас на месте работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.
Информация будет дополняться.
ДТП в Ярославле.группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU