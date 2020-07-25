Четверо пострадавших. На выезде из Ярославля столкнулись три машины

25 Июль 2020 2020-07-25T13:12:17+03:00

Четыре человека пострадали в аварии. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

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Сегодня, 25 июля, на выезде из Ярославле в Дзержинском районе произошло крупное ДТП. Столкнулись три машины: "Лада Гранта", внедорожник "Ниссан" и грузовая "Газель". На данный момент известно о четырех пострадавших, среди них - несовершеннолетний.

Сейчас на месте работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Информация будет дополняться.

ДТП в Ярославле.группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU