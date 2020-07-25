2020-07-25T13:34:02+03:00
Общество

В Ярославле подрядчик устраняет провалы на тротуарах в Заволжском районе

Работы идут в рамках гарантийных обязательств
Полина Вачнадзе
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Работы идут в рамках гарантийных обязательствРаботы идут в рамках гарантийных обязательствФото: Мэрия Ярославля
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Подрядчик АО "Ярдормост" начал устранять провалы на тротуарах на улице Красноборской в Заволжском районе Ярославля. Эти работы идут в рамках гарантийных обязательств - пешеходные дорожки были отремонтированы в 2019 году по нацпроекту БКД, но верой и правдой послужили заволжанам не очень долго.

Как пояснили в МКУ "Агентство по строительству", провалы асфальта сразу в нескольких местах образовались из-за проливных дождей - произошел подмыв грунта под тротуаром, асфальт не выдержал и провалился.

- В последнее время на территории города выпадает большое количество осадков. Ливневая канализация не справлялась с большим объемом воды из-за того, что частично были забиты водоприемные колодцы. Это одна из причин подмыва грунта под тротуаром. Накануне с заказчиком выехали на объект, выявили несколько замечаний, и сегодня мы приступили к исправлению, — отметил главный инженер подрядной организации Апти Гандалоев.

В мэрии города объяснили, почему Ярославль регулярно топит во время сильных дождей. По мнению специалистов, так как ливневые канализации проектировали еще в советское время, они не были рассчитаны на такие объемы воды. При этом уточнили, что ливневки чистят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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