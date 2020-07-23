В мэрии Ярославля пояснили, почему ливневки не справляются с потоками воды

23 Июль 2020 2020-07-23T10:26:53+03:00

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В департаменте городского хозяйства мэрии рассказали, почему после каждого большого ливня Ярославль тонет в лужах. По словам директора ДГХ Алексея Сокова, городские ливневки просто не рассчитаны на такие объемы воды.

- Ливневая канализация проектировалась еще в советские времена, а тогда не были учтены такие мгновенные крупные сбросы воды, поэтому в некоторых местах возникают подтопления. Сеть ливневых канализаций в полной мере не справляется с дождевыми водами с проезжей части. Водостоки были построены в основном вдоль улично-дорожной сети еще в советское время, они имеют малую пропускную способность труб. При выпадении средней нормы осадков городские ливневки справляются очень хорошо, - сказал руководитель ведомства.

Понятно, что много лет назад и трава росла зеленее, и деревья выше, и ливни в советские времена не шли, поэтому и не нужны были большие проходимости водосточных труб. Это сейчас над Ярославлем разверзлись хляби небесные и заливает город почем зря. А раньше-то все иначе было…

При этом Алексей Соков отметил, что ливневки чистятся постоянно вне зависимости от погодных условий. Ежедневно ведутся плановые работы по гидродинамической промывке канализаций.

ИСТОЧНИК KP.RU