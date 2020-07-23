2020-07-23T10:26:53+03:00
Общество

В мэрии Ярославля пояснили, почему ливневки не справляются с потоками воды

Стоки, как оказалось, не рассчитаны на такие объемы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Стоки, как оказалось, не рассчитаны на большие объемы водыСтоки, как оказалось, не рассчитаны на большие объемы водыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В департаменте городского хозяйства мэрии рассказали, почему после каждого большого ливня Ярославль тонет в лужах. По словам директора ДГХ Алексея Сокова, городские ливневки просто не рассчитаны на такие объемы воды.

- Ливневая канализация проектировалась еще в советские времена, а тогда не были учтены такие мгновенные крупные сбросы воды, поэтому в некоторых местах возникают подтопления. Сеть ливневых канализаций в полной мере не справляется с дождевыми водами с проезжей части. Водостоки были построены в основном вдоль улично-дорожной сети еще в советское время, они имеют малую пропускную способность труб. При выпадении средней нормы осадков городские ливневки справляются очень хорошо, - сказал руководитель ведомства.

Понятно, что много лет назад и трава росла зеленее, и деревья выше, и ливни в советские времена не шли, поэтому и не нужны были большие проходимости водосточных труб. Это сейчас над Ярославлем разверзлись хляби небесные и заливает город почем зря. А раньше-то все иначе было…

При этом Алексей Соков отметил, что ливневки чистятся постоянно вне зависимости от погодных условий. Ежедневно ведутся плановые работы по гидродинамической промывке канализаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске раньше срока построили ясли
Ярославская пенсионерка лишилась двухэтажного особняка за многомиллионный долг
Вместо урожая - утки: под Ярославлем затопило дачные участки
Ярославец пойдет под суд за организацию наркопритона
«Ростелеком» в Ярославской области определил населенные пункты с активным использованием бесплатного Wi-Fi
В мэрии Ярославля пояснили, почему ливневки не справляются с потоками воды
Два фигуранта дела об избиении в ярославской колонии освобождены из-под стражи
Двое ярославских школьников оформили стобалльный дубль на ЕГЭ
В Переславле-Залесском из-за пандемии выключили свет на улицах
Ярославских собственников зданий-памятников оштрафовали на миллион рублей
День Военно-Морского Флота во всех подробностях - только в видеосервисе Wink
В Переславском районе запретили эксплуатировать посадочную площадку для вертолетов
Ярославский «Локомотив» обменял Александра Полунина на Райана Строума
В Рыбинске пытаются решить «троллейбусный конфликт»