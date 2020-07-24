«Просил жителей не трогать мост». В Ярославской области глава района получил «неуд» за работу

24 Июль 2020 2020-07-24T11:06:21+03:00

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23 июля глава Борисоглебского МР Владимир Попов отчитался о работе местной администрации за 2019 год перед Собранием представителей района. Как сообщается в группе «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл», весь отчет занял не более 5 минут: в основном руководитель администрации рассказывал об успехах в сфере спорта и культуры, а с остальными результатами предложил ознакомиться по рассылке, которая была направлена всем депутатам на электронку.

Естественно, задавая вопросы, депутаты не могли не вспомнить многострадальный мост, который рухнул весной этого года. Специалисты в качестве причины обрушения назвали сильный ветер. Однако у главы района на этот счет оказалось свое мнение.

- В газете я писал о том, чтобы жители не трогали мост, но меня жители не послушали и поэтому он упал, - цитируют в группе «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл» слова руководителя района. – В том, что сломался мост, виноват какой-то неизвестный специалист, который отрезал механизм натяжения креплений и унес в неизвестном направлении. Ветер тут оказывается ни при чем. На восстановление моста необходимо изыскать 8 миллионов рублей. Денег нет.

Также на заседании подняли вопрос реконструкции стадиона, состояния дорог, строительства Вощажниковской школы. И как итог – «неуд» за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU