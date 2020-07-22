«Пора строить ковчег»: улицы Ярославля затопило вновь

22 Июль 2020 2020-07-22T11:27:04+03:00

На этот раз в центре внимания ярославцев оказался Дзержинский район

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В очередной раз ярославские ливневки продемонстрировали свою неспособность справляться с потоками дождевой воды. Улицы города вновь затопило.На этот раз в центре внимания жителей города оказался Дзержинский район. Там затопило улицу Урицкого в районе торгового центра «Космос». Видео с «плывущими» машинами выложил один из автовладельцев.

- Зачем нам море на юге. Можно официально присвоить название «Ярославское море», - пишут в комментариях пользователи Сети.

- С коронавирусом не вышло, поэтому Господь решил попробовать старый испытанный способ - потоп, - к такому выводу пришла одна из подписчиц группы «Подслушано в Ярославле».

Однако в Дзержинском районе топит не только проезжие части, но и территории дворов. Причем на той же улице Урицкого. Не исключено, что в результате вода смоет остатки и без того разбитого асфальта около домов.

Аналогичная ситуация и в центре Ярославля. Там под водой оказалась Большая Октябрьская. Ярославцы, впрочем, отмечают, что такая ситуация для города не новая.

- 15 лет назад, переходя Московский у автовокзала после дождя, я убила очень дорогие босоножки, а 10 лет назад при форсировании улицы Свободы у проспекта Толбухина погибли мои любимые замшевые туфли... Всегда в Ярославле после дождя случается потоп, - написала жительница города.

Изменится ли когда-нибудь ситуация и начнут ли работать ливневки, неизвестно. А пока Ярославль продолжают заливать дожди, которые, по прогнозам синоптиков, закончатся еще не скоро.

Машинам пришлось "плыть" у ТЦ "Космос". ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU