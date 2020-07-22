В Рыбинске пытаются решить «троллейбусный конфликт»

22 Июль 2020 2020-07-22T16:58:34+03:00

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Глава Рыбинска Денис Добряков встретился с перевозчиками, которые обслуживают муниципальные маршруты общественного транспорта.

На днях городская администрация приняла решение расторгнуть договор с перевозчиком троллейбусного маршрута №5. Причиной такого решения стал тот факт, что троллейбус ходит слишком часто.

- У нас нет задачи уничтожить ни троллейбусное предприятие, ни маршрут №5. Пятый маршрут сформировали исходя из мониторинга существующего пассажиропотока и обращений пассажиров. Я прошу привести в соответствие с проведенными конкурсами количество машин на маршруте, чтобы не создавать конфликтную ситуацию с другими перевозчиками. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос увеличения количества троллейбусных маршрутов на территории города, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

«Рыбинскэлектротрансу» предложили два варианта решения возникшей ситуации. Первый - запустить еще один троллейбусный маршрут по запросам жителей города. Второй - вновь пройти через конкурсные процедуры для увеличения числа рейсов на маршруте №5.

Какой из вариантов выберет перевозчик, покажет время. А пока рыбинские власти продолжат искать пути разрешения конфликтной ситуации, в которую оказались вовлечены все городские перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU