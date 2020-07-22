В Рыбинске пытаются решить «троллейбусный конфликт»
Глава Рыбинска Денис Добряков встретился с перевозчиками, которые обслуживают муниципальные маршруты общественного транспорта.
На днях городская администрация приняла решение расторгнуть договор с перевозчиком троллейбусного маршрута №5. Причиной такого решения стал тот факт, что троллейбус ходит слишком часто.
- У нас нет задачи уничтожить ни троллейбусное предприятие, ни маршрут №5. Пятый маршрут сформировали исходя из мониторинга существующего пассажиропотока и обращений пассажиров. Я прошу привести в соответствие с проведенными конкурсами количество машин на маршруте, чтобы не создавать конфликтную ситуацию с другими перевозчиками. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос увеличения количества троллейбусных маршрутов на территории города, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.
«Рыбинскэлектротрансу» предложили два варианта решения возникшей ситуации. Первый - запустить еще один троллейбусный маршрут по запросам жителей города. Второй - вновь пройти через конкурсные процедуры для увеличения числа рейсов на маршруте №5.
Какой из вариантов выберет перевозчик, покажет время. А пока рыбинские власти продолжат искать пути разрешения конфликтной ситуации, в которую оказались вовлечены все городские перевозчики.
ИСТОЧНИК KP.RU