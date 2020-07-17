В Рыбинске с перевозчиком троллейбусного маршрута №5 расторгают контракт

17 Июль 2020 2020-07-17T13:25:34+03:00

При этом маршрут №5 работать не перестанет

Изменить размер текста: A A

С «Рыбинскэлектрорансом» расторгают контракт. Как оказалось, предприятие не раз нарушало график работы троллейбуса №5. Нарушения выявили в ходе проверки, которую провели по обращению одного из городских перевозчиков.

- Предприятие «Рыбинскэлектротранс» неоднократно нарушало и продолжает нарушать расписание движения троллейбусов по маршруту №5. Вместо 55 утвержденных кругорейсов, совершают почти в два раза больше. Это подтвердил проведенный мониторинг работы общественного транспорта. Своими действиями предприятие ущемляет интересы других перевозчиков, работающих по смежным маршрутам, - рассказал начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи Андрей Баранов.

Руководству «Рыбинскэлектротранса» вынесли замечание, однако ситуация не изменилась. Поэтому в городской администрации приняли решение расторгнуть договор. Уведомление об этом перевозчику уже направили.

- При этом маршрут № 5 работать не перестанет. Еще в течение 30 дней с момента получения уведомления перевозчик будет обязан перевозить пассажиров. Затем потребность в транспортном сообщении для жителей города закроют другие перевозчики, - отметили в рыбинской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU