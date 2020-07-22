В Переславском районе запретили эксплуатировать посадочную площадку для вертолетов

22 Июль 2020 2020-07-22T15:12:19+03:00

В феврале этого года рядом с ней рухнул вертолет

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Посадочную площадку на базе отдыха под Переславлем-Залесским, где в начале этого года рухнул вертолет, теперь нельзя использовать. Такое решение принял суд, после того, как транспортная прокуратура нашла нарушения при эксплуатации этой площадки.

Как выяснилось во время проверки, место для приземления вертолетов находилось на участке, который был предназначен для сельскохозяйственных нужд. Перевода земли из сельхозназначения в другую категорию, предназначенную для малой авиации, не производилось.

Прокуратура вышла с требованием в суд и иск был удовлетворен.

Напомним, что ЧП произошло 20 февраля. Вертолет, которым управлял хозяин крупнейшей в стране сети оружейных магазинов Андрей Шелестов, совершил жесткую посадку. Пилот был доставлен в больницу с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU