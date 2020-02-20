В Ярославской области упал вертолет с «оружейным бароном» Андреем Шелестовым

ЧП произошло сегодня, 20 февраля, около 15 часов в поселке Веслево Переславском районе. Вертолет «Робинсон» под управлением хозяина одной из крупнейших в стране сетей оружейных магазинов Андрея Шелестова совершил жесткую посадку.

- Вертолет при посадке задел линию электропередач, повредил лопасти несущего винта и рухнул на землю, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – На месте работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

Предприниматель был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. ФОТО: предоставлено очевидцем ЧП

На борту Шелестов находился один. Известно, что предприниматель был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент это все, что известно о крушении. Информация будет обновляться.

Андрей Веселов широкому кругу аудитории известен не только своей предпринимательской деятельностью, но и блогерством. На своей странице в «Инстаграмме», на которую подписано около 219 тысяч человек, он часто публикует фотографии с оружием и рассказывает о своих увлечениях.