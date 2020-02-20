2020-02-20T18:02:12+03:00
Происшествия

В Ярославской области упал вертолет с «оружейным бароном» Андреем Шелестовым

Предприниматель и известный блогер сейчас в больнице
Полина Вачнадзе
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ЧП произошло сегодня, 20 февраля, около 15 часов в поселке Веслево. ФОТО: предоставлено очевидцем ЧПЧП произошло сегодня, 20 февраля, около 15 часов в поселке Веслево. ФОТО: предоставлено очевидцем ЧП
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ЧП произошло сегодня, 20 февраля, около 15 часов в поселке Веслево Переславском районе. Вертолет «Робинсон» под управлением хозяина одной из крупнейших в стране сетей оружейных магазинов Андрея Шелестова совершил жесткую посадку.

- Вертолет при посадке задел линию электропередач, повредил лопасти несущего винта и рухнул на землю, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – На месте работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

Предприниматель был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. ФОТО: предоставлено очевидцем ЧП

Предприниматель был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. ФОТО: предоставлено очевидцем ЧП

На борту Шелестов находился один. Известно, что предприниматель был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент это все, что известно о крушении. Информация будет обновляться.

Андрей Веселов широкому кругу аудитории известен не только своей предпринимательской деятельностью, но и блогерством. На своей странице в «Инстаграмме», на которую подписано около 219 тысяч человек, он часто публикует фотографии с оружием и рассказывает о своих увлечениях.

«Робинсон» совершил жесткую посадку. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области

«Робинсон» совершил жесткую посадку. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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