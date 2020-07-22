В мэрии Ярославля объяснили, почему горячей водой затопило дом
Прорыв в сетях на улице Шавырина в Ярославле произошел вчера, 21 июля. Столб горячей воды на протяжении получаса заливал соседний дом. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, на данном участке проводились плановые работы по замене сетей ТГК-2. Но что-то явно пошло не по плану.
- Когда приступили к испытаниям, произошел прорыв на другом участке, где сети не меняли. Источник был перекрыт, воду откачали. Сегодня, при наличии материала, недостаток устранят, - сказали в ведомстве.
Устранить-то устранят, но что делать ярославцам, имущество которых пострадало во время потопа? Особенно не повезло жильцам первых этажей, на которые пришелся основной удар воды. Как пояснили в мэрии, обычно такие вопросы стараются урегулировать мирным путем:
- Нужно обратиться с письменным заявлением в ТГК-2 о компенсации ущерба. Если компания откажется, тогда можно обращаться в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU