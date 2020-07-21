Рыбинск отметит День города дореволюционными танцами
Рыбинск вовсю готовится к Дню города, который пройдет 1 августа. Будет работать около 30 площадок, а основной станет Красная площадь.
Здесь пройдет фестиваль городского фольклора «Рыбинская ярманка». Первый раз она состоялась в 2016 году благодаря музыканту, который стал ее идейным вдохновителем. Мите Кузнецову. Ведь день на площади будут работать аттракционы «Закутиха», старинные деревянные карусели, детей ждут старинные русские забавы. А вечером все желающие смогут разучить дореволюционные танцы.
Аттракционы и карусели будут открыты на Красной площади с 10:00 до 19:00. Танцы начнутся в 18 часов и продлятся два часа.
На причале в 20:30 начнется фолк-концерт, который закончится около 10 часов вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU