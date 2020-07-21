День города Ярославля: стала известна предварительная программа праздника
В этом году День города Ярославля, юбилейный праздник, пройдет 12 сентября. В мэрии озвучили предварительную программу торжеств, уточнив, что все это состоится лишь в том случае, если будут сняты коронавирусные ограничения.
В праздновании 1010-летия Ярославля собираются задействовать 10 основных площадок – и это только в центре. В каждом районе пройдут свои развлекательные мероприятия. Погулять и повеселиться можно будет во всех парках, у домов культуры и даже в некоторых дворах.
По улицам города должен пройти парад духовых оркестров, запланирован фестиваль 3-D изображений, интерактивные программы, музыкальный фестиваль, много конкурсов, акций и фестивалей для юных ярославцев.
Более подробная программа празднования юбилейного Дня города станет известна позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU