День города Ярославля: стала известна предварительная программа праздника

21 Июль 2020 2020-07-21T08:36:55+03:00

Но праздник пройдет только в том случае, если все коронавирусные ограничения будут сняты. ФОТО: архив КП

Но он пройдет только в том случае, если все коронавирусные ограничения будут сняты

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В этом году День города Ярославля, юбилейный праздник, пройдет 12 сентября. В мэрии озвучили предварительную программу торжеств, уточнив, что все это состоится лишь в том случае, если будут сняты коронавирусные ограничения.

В праздновании 1010-летия Ярославля собираются задействовать 10 основных площадок – и это только в центре. В каждом районе пройдут свои развлекательные мероприятия. Погулять и повеселиться можно будет во всех парках, у домов культуры и даже в некоторых дворах.

По улицам города должен пройти парад духовых оркестров, запланирован фестиваль 3-D изображений, интерактивные программы, музыкальный фестиваль, много конкурсов, акций и фестивалей для юных ярославцев.

Более подробная программа празднования юбилейного Дня города станет известна позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU