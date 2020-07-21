В Ярославле пропала 13-летняя девушка с розовыми волосами

21 Июль 2020 2020-07-21T09:36:08+03:00

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В Ярославле пропала 13-летняя Анастасия Груздева. Девушка ушла из дома в Заволжском районе 20 июля и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в розовый свет, глаза серые.

Была одета в бордовую толстовку с надписью «Lacoste», желтую футболку, черные классические укороченные брюки, белые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Груздевой, просьба позвонить по телефонам полиции 02, 102 или 112 (с сотового) или на номер горячей линии ЯрСпаса 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU