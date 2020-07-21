В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за убийства собаки

21 Июль 2020 2020-07-21T12:18:10+03:00

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В Переславле-Залесском возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. А проще говоря, двое бомжей 46 и 39 лет зарезали бездомного пса. Это увидели прохожие и сообщили в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, подозреваемые ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Теперь по статье о жестоком обращении с животными бомжам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Чем двум мужчинам не угодила дворняга, сказать трудно. Но есть предположения, что переславцы хотели употребить ее в пищу.

Ранее КП-Ярославль писала об убийстве лайки в Некрасовском районе. Хозяева собаки пытаются добиться возбуждения уголовного дела, но пока безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU