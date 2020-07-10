В Ярославской области из-за трех куриц жестоко убили собаку

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за жесткое обращение с животными, вот только на практике эта статья почему-то применяется крайне редко, даже если догхантер вроде как найден и полностью признал свою вину.

С такой ситуацией столкнулась Алена Бабурина из Ярославля. Около года назад в приюте для бездомных животных Алена взяла чудесного пса Грома. Годовалую западно-сибирскую лайку отправили на жительство в село Бурмакино Некрасовского района, к деду Алены. Пес должен был охранять частный дом и дедушку, с чем прекрасно справлялся весь этот год. Но среди односельчан нашлись люди, которым собака помешала.

- В апреле мне позвонил дедушка и сказал, что Гром пропал. Мы знали, что лайки периодически сбегают от хозяев, есть у них такая особенность, поэтому особо не напряглись тогда. Но с мужем сразу же поехали в село на поиски, искали весь день, под вечер разместили объявление о пропаже. Мы даже не предполагали, что Гром в это время был уже мертв, - вспоминает Алена.

Целую неделю девушка и ее супруг ездили по близлежащим деревням, с утра до вечера искали свою лайку, спрашивали у людей, не встречали ли они собаку. А потом кто-то им сообщил, что вот уже несколько дней в реке Туношонка плавает труп пса.

- Сразу же поехали туда, вытащили тело на берег, но я, посмотрев, решила, что это не Гром. Как мне потом объяснил патологоанатом, ошибиться было легко: от воды и песка цвет шерсти меняется. А вот муж знал одну отличительную особенность Грома: у него один коготь был деформирован, но нему и опознали труп, - говорит Алена.

На голове собаки не осталось живого места, и даже не обязательно быть специалистом, чтобы понять – пса убили. В местной полиции сразу брать заявление отказывалась, требовали экспертизу. С трудом девушка нашла патологоанатома, который согласился ее провести. Повезло, если можно так сказать в данной ситуации, что было холодно и гнилостных изменений практически не произошло. В протоколе вскрытия специалист указал травмы, которые нанесли псу: оказались повреждены кости черепа и носовая кость, надбровная – раздроблена. Причиной же смерти стала обтурационная асфиксия после механической черепно-мозговой травмы, кровь попала в дыхательные пути.

В отличие от полиции, Алена и ее муж не хотели, чтобы убийство собака осталось безнаказанным, и провели свое расследование. Собственно, и искать долго не пришлось.

- Все указывали на одного человека, мужчину, местного жителя. Видели, как он поймал Грома и потащил его в сарай к соседке, мы считаем, что именно он пса и убил. Что самое ужасное – за курицу, которую Гром, якобы, задушил. Ну, пришли бы к нам, сказали, мы бы отдали деньги за птицу, зачем животное так жестоко убивать? – чуть не плача говорит Алена.

Полиция все же приняла заявление от Алены, однако, проверка привела совсем не к тому человеку, на которого показывали в деревне, а к 70-летней бабушке. И она призналась в убийстве Грома!

Фрагмент отказа в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлено Аленой Бабуриной

В своем объяснении старушка – божий одуванчик пояснила, что выпустила куриц погулять за пределы вольера и отошла, а когда через полчаса вернулась, увидела три мертвые тушки и соседа, который держал лайку-виновницу. Старушка загнала пса, которую посчитала бездомным, в сарай и «была так потрясена случившимся, после чего … два раза ударила топором по голове собаки». После этого тело Грома женщина выбросила в реку. По другим показаниям, рассказывает Алена, бабушка убила собаку не в сарае, а на берегу Туношонки, там же и оставила.

- В документах говорится, что наша собака задушила трех куриц, хотя такого не было, но это не важно, заплатили бы за трех. Но я плохо верю в то, что 70-летняя бабушка могла обухом топора забить собаку, а потом дотащить тяжелое тело до реки и выбросить. Все это сделал мужчина, но она его почему-то прикрывает, - считает хозяйка Грома.

Несмотря на все доводы Алены и даже признательные показания жительницы села, в возбуждении уголовного дела заявительнице было отказано. Но, возможно, что ситуация и поменяется. Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в настоящее время по данному факту проводится дополнительная проверка. Очень хочется верить, что тот человек, который отнял жизнь у животного по ерундовому поводу, понесет заслуженное наказание.