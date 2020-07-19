Появилось видео с места пожара в здании транспортной полиции в Ярославле

19 Июль 2020 2020-07-19T17:54:42+03:00

Локализовать огонь удалось через два часа с момента прибытия пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Сегодня, 19 июля, в Ярославле произошел пожар в одном из зданий северного линейного управления МВД России на транспорте. Появилось видео с места ЧП.

Около 14 часов загорелась крыша строения. Здание окутали черные клубы дыма. Спустя некоторое время пламя перекинулось на первый этаж. Локализовать огонь удалось через два часа с момента прибытия пожарных расчетов. За это время крыша здания успела просесть. К счастью, угрозы распространения огня на соседние строения не было.

- Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/791358" frameborder="0"></iframe> В Ярославле горит здание северного линейного управления МВД РФ на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU