2020-07-19T17:54:42+03:00
Общество

Появилось видео с места пожара в здании транспортной полиции в Ярославле

Возгорание произошло сегодня, 19 июля, около 14 часов
Светлана Крутикова
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Локализовать огонь удалось через два часа с момента прибытия пожарных расчетовЛокализовать огонь удалось через два часа с момента прибытия пожарных расчетовФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 19 июля, в Ярославле произошел пожар в одном из зданий северного линейного управления МВД России на транспорте. Появилось видео с места ЧП.

Около 14 часов загорелась крыша строения. Здание окутали черные клубы дыма. Спустя некоторое время пламя перекинулось на первый этаж. Локализовать огонь удалось через два часа с момента прибытия пожарных расчетов. За это время крыша здания успела просесть. К счастью, угрозы распространения огня на соседние строения не было.

- Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

В Ярославле горит здание северного линейного управления МВД РФ на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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