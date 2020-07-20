2020-07-20T13:18:07+03:00
Общество

Ярославец, снявший драку с полицейским, принес извинения за свое поведение

Мужчина не просто ругался матом, но еще и подстрекал нападавшего
Полина Вачнадзе
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Ярославец, снявший драку с полицейским, принес извинения за свое поведениеЯрославец, снявший драку с полицейским, принес извинения за свое поведениеФото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле нашли автора видео, на котором был заснят конфликт водителя и сотрудника ГИБДД. Напомним, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля на улице Свободы. Полицейский собрался выписать штраф за неправильную парковку, но обычная процедура составления протокола обернулась практически дракой – сотрудника полиции несколько раз ударили и порвали ему форму.

Видео с места конфликта было размещено в социальных сетях. Его автор не просто нецензурно выражался, но и поддерживал нападавшего. Как говорится в официальном комментарии регионального УМВД, обозначал поддержку криминальной субкультуре.

- В полиции гражданин рассказал, что проходил мимо, заметил конфликт, решил снять на видео в качестве шутки, сожалеет о том, что сделал такое видео, принес извинения за неподобающее поведение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Как он сам признался, среди его родственников есть сотрудники правоохранительных органов.

- Заругали меня, пристыдили. Я не собирался размещать это видео, это сделал не я. Но мне будет уроком. Моя злая шутка обернулась такой неприятной ситуацией, - пояснил свои действия ярославец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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