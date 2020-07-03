Ярославец напал на инспектора ДПС

3 Июль 2020 2020-07-03T12:38:58+03:00

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля на улице Свободы. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

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Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля на улице Свободы. Сотрудник дорожно-патрульной службы составлял в отношении двух ярославцев протокол о нарушении правил парковки. В этот момент 38-летний знакомый водителей к инспектору подошел и несколько раз ударил его. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

- Следственный комитет организовал проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Ярославцу, ударившему инспектора ДПС, грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU