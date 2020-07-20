2020-07-20T10:47:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли двое мужчин

Машина врезалась в дерево
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области в ДТП погибли двое мужчинВ Ярославской области в ДТП погибли двое мужчинФото: УМВД по Ярославской области
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Авария произошла вчера вечером, 19 июля, на 289-м километре дороги Сергиев-ПосадУгличЧереповец. По предварительной информации, 36-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.

Пассажир скончался на месте ДТП еще до приезда медиков, водитель умер в машине скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, сейчас по факту аварии проводится проверка.

За день до этого, 18 июля, похожее ДТП произошло в Ростовском районе. Машины выехала в кювет и врезалась в водопропускную трубу. Погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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