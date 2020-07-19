В Ярославской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу: погиб пассажир

19 Июль 2020 2020-07-19T09:26:14+03:00

61-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вчера, 18 июля, около 10 часов утра на 201 километре трассы М8 в Ростовском районе произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Рено», за рулем которого находился 63-летний водитель, вылетела в кювет и врезалась в водопропускную трубу.

- В результате аварии пострадали два человека. Водителя с травами госпитализировали. 61-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU