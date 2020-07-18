В Ярославской области сокращают количество коек для COVID-больных

18 Июль 2020 2020-07-18T15:14:08+03:00

На случай новой волны коронавируса в больницах сохранят около 600 мест для COVID-больных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число мест уже уменьшили на 300

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В Ярославской области приняли решение сократить количество коек для больных коронавирусом.

- Медицинских коек у нас намного больше, чем необходимо. Сейчас свободно 65% мест для больных COVID-19. Поэтому сократили уже 300 коронавирусных коек. Этот процесс продолжится и в дальнейшем, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

При этом глава региона отметил, что на случай новой волны коронавируса в медучреждениях сохранят около 600 мест для COVID-больных.

На сегодняшний день, 18 июля, в больницах находится 421 пациент: 132 - с подтвержденным коронавирусом, 289 - с типичной клиникой COVID-19.

Напомним, с понедельника, 20 июля, в трех больницах Ярославля возобновляется работа стационаров по пяти профилям.

ИСТОЧНИК KP.RU