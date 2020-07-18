2020-07-18T09:32:10+03:00
Общество

В ярославских больницах стационары возобновляют свою работу

Пока, правда, только в трех медицинских учреждениях
Светлана Крутикова
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В трех больницах Ярославля будут работать стационары по пяти профилямВ трех больницах Ярославля будут работать стационары по пяти профилямФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 20 июля стационары трех больниц Ярославля возобновляют свою работу. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Мы наблюдаем снижение числа больных коронавирусом, поэтому можем постепенно возвращаться и к оказанию плановой медицинской помощи - потребность в ней назрела большая, - написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Пока плановую стационарную помощь будут оказывать только в трех медицинских учреждениях Ярославля. В областной клинической больнице откроются стационары по таким профилям, как офтальмология, кардиохирургия, челюстно-лицевая хирургия и нейрохирургия. В центральной городской больнице - офтальмология; в больнице имени Соловьева - травматология-ортопедия, челюстно-лицевая хирургия и нейрохирургия

При поступлении в в медучреждение пациентов сначала будут осматривать терапевты: измерять температуру и делать пульсоксиметрию. Посещение больных, находящихся на стационарном лечении, будет исключено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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