В Рыбинске насмерть разбился двухлетний ребенок

15 Июль 2020 2020-07-15T11:50:23+03:00

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Трагедия произошла 13 июля около 10 часов вечера. Из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался еще до приезда скорой помощи.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый подобный несчастный случай в Рыбинске за последнее время. 6 июля из окна квартиры в микрорайоне Скоморохова гора выпала двухлетняя девочка. К счастью, квартира находилась на первом этаже. Малышка получила лишь ушибы, ей назначили амбулаторное лечение. А 30 июня в поселке Искра Октября со второго этажа упала 3-летняя девочка. Ребенка госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU